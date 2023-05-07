Оккупанты ударили по Днепропетровщине: власти сообщили трагические новости

Войска РФ ночью, 7 мая, обстреляли Никопольский район Днепропетровской области – один человек погиб, еще трое пострадали.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью дважды били по Никопольскому району. Применили "Град" и тяжелую артиллерию. Выпустили более 30 снарядов. Погибла 72-летняя женщина. Еще трое местных пострадали. У одного травма головы. Двое — в состоянии стресса и с контузией", — отметил он.

Лисак добавил, что в Никополе из-за обстрелов повреждены семь частных домов и многоэтажка. Выбило окна в общежитии колледжа. Задело и три газопровода, линию электропередач и 14 солнечных панелей. А еще – хозяйственные постройки и пять автомобилей.

"По Мировской громаде враг выпустил 20 снарядов. Побил два дома, хозяйственное сооружение и машину", — добавил он.

Напомним, что ночью Никополь и Запорожье находились под обстрелами. А также в Николаеве были взрывы.