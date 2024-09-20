Оккупанты ударили по Днепру: один пострадавший, частично разрушено здание образовательного центра

По предварительным данным, это могла быть ракета "Искандер-М".

Враг атаковал Днепр. Предварительно, один пострадавший.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

Лысак отметил, что пострадавший – в состоянии средней тяжести.

"Частно разрушено здание образовательного центра. Детали уточняем – продолжается обследование территории", – сообщил Лысак.

По предварительным данным, это могла быть ракета "Искандер-М".

Ранее сообщалось, что в Днепре раздаются взрывы.

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