Оккупанты ударили по дому в Константиновке и школе в Курахово: ситуация в Донецкой области (фото и видео)

В ночь на 6 августа россияне нанесли удары по городам в относительном тылу в Донецкой области.

После полуночи россияне дважды обстреляли Константиновку. Оккупанты уничтожили подъезд в многоэтажке. Из-под завалов и заблокированных квартир вытащили семь человек. Кроме того, еще одним обстрелом россияне повредили школу. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Ночь прошла напряженно в Авдеевской, Марьинской и Очеретинской общинах. В Красногоровке повреждены пять частных домов. В Первомайском снаряды попали рядом с лавкой. В Дружковке повреждены пять жилых домов.

Россияне нанесли ракетный удар по Кураховому. оккупанты попали в школу и жилые дома.

В свою очередь, в полиции сообщают, что всего армия российских террористов ударила по 20 населенным пунктам — это Бахмут, Константиновка, Красногоровка, Курахово, Марьинка, Соледар, Часов Яр, Великая Новоселка, Нью-Йорк, Очеретино, Южное, Северное, Щер., пески, Первомайское, Уманское, Орловка, Бахмутское, Опросное. Массированному обстрелу подверглась Авдеевка: было 12 ударов.

Фото: ГУМВД Украины в Донецкой области

Оккупанты уничтожили и повредили 25 жилых домов, две школы, здание Авдеевского коксохима, магазин, линии электропередач. Есть погибшие и раненые гражданские жители. Россияне наносили удары ракетами, танками, артиллерией, "Градами".

Как сообщалось, в ночь на 6 августа около 03:30 враг нанес ракетные удары по Николаеву. В результате атаки оккупантов ранения получили два человека. Кроме того, повреждены жилые здания.

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