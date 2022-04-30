Оккупанты ударили по Донецкой области авиабомбами и крылатыми ракетами: ранены дети, открыто дело (фото)

Оккупанты ударили по Донецкой области авиабомбами и крылатыми ракетами: ранены дети, открыто дело (фото)

Российские оккупанты в течение 29-30 апреля устроили ряд обстрелов населенных пунктов Донецкой области с применением авиабомб и крылатых ракет. В результате ударов ранения получили 17 мирных жителей и была разрушена гражданская инфраструктура.

По этим фактам прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по семи уголовным производствам по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Об этом идет речь в сообщении Донецкой областной прокуратуры.

По данным следствия, 29 апреля российские войска обстреляли пгт Большая Новоселка и с. Времивка Волновахского района. В результате обстрела телесные повреждения получили шесть местных жителей, в том числе 15-летний парень. В этот же день из города Северска Бахмутского района в больницу доставили раненого 14-летнего парня.

В то же время бахмутские хирурги оказывают помощь двум мирным жителям, получившим тяжелые огнестрельные ранения в результате вражеских обстрелов городов Привилья и Горное Северодонецкого района Луганской области.

30 апреля российские войска обстреляли Доброполье крылатыми ракетами фугасного проникновенного действия. Пострадали и попали в больницы восемь гражданских, среди которых три девочки в возрасте пяти, шести и семи лет. Кроме того, обломками повреждены частные дома, жилые корпуса местного профилактория, комбинат хлебобулочных изделий.

Двумя днями ранее российская армия обстреляла Краматорский район. Еще раз прилеты зафиксированы в населенных пунктах, где отсутствуют какие-либо объекты военной инфраструктуры: поселки Привилья, Майдан, Новониколаевка, Ивановка. Ракетами и сброшенными с самолетов авиабомбами оккупанты повредили многие жилые дома, помещения фермерского хозяйства, сельский трансформатор.

Напомним, днем 30 апреля российские войска обстреляли Камышеваху в Луганской области. Разрушены школа и жилой дом.

В Донецкой области взлетел в воздух мост через Северский Донец

Читайте также: