Оккупанты ударили по Донетчине: повреждены десятки домов, есть погибшие (фото)

В результате российских обстрелов по Донецкой области разрушения получили частные, многоквартирные дома, админздание и интернат.

Российские войска обстреляли 15 населенных пунктов Донецкой области 24 января и в ночь на 25 января. Повреждены или разрушены десятки жилых домов, погибли два человека.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Так, оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами Новоукраинку Угледарской громады. Обошлось без жертв.

В результате обстрелов по Авдеевке ранения получили два человека.

В Кураховской громаде враг устроил ракетный удар по Горняку. В результате атаки погибли два человека, еще девять получили ранения. Повреждены две пятиэтажки и 43 частных дома. Также в громаде повреждены четыре дома в Трудовом.

Посреди ночи российские войска ударили по Алексеево-Дружковке в Краматорском районе. Там были разрушены три дома, повреждены 10 домов и интернат. В Лиманской громаде под вражеским огнем оказались Торское, Ямполь и Терны. В Константиновской громаде были обстреляны окрестности нескольких сел.

В Сиверском Бахмутского района в результате российских обстрелов были разрушены два дома, повреждены два дома и админздание. В Часовоярской громаде повреждены пять частных домов и четыре многоэтажки.

Всего за сутки российские захватчики 15 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 69 человек, среди которых 17 детей.

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Последствия обстрела в Донецкой области / Фото: Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Последствия обстрела в Донецкой области / Фото: Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Последствия обстрела в Донецкой области / Фото: Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Последствия обстрела в Донецкой области / Фото: Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Напомним, под вечер 24 января россияне нанесли ракетный удар по Горняку и попали в жилую застройку, убив и ранив мирных жителей. Филашкин заявил, что это был целенаправленный удар по гражданским и призвал эвакуироваться.

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