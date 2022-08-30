Оккупанты ударили по эвакуационной базе Общества Красного Креста Украины в Славянске (фото)

Российские войска обстреляли эвакуационную базу Общества Красного Креста Украины, расположенную в Славянске Донецкой области. Погибших и пострадавших нет.

Оккупанты знали, по чему бьют, ведь на всех картах место обстрела было обозначено как дом Красного Креста.

Об этом сообщила Славянская ВГА со ссылкой на работника Общества Красного Креста в Украине Тараса Логгинова.

"Россияне обстреляли эвакуационную базу Общества Красного Креста Украины в Славянске. Вражеский удар из 152-миллиметровой артиллерии произошел в понедельник, 29 августа. По объекту попали четыре снаряда", – говорится в заявлении.

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В результате атаки разрушено здание, повреждены три автомобиля. К счастью, никто из волонтеров не пострадал.

"На всех картах это место обозначено как здание Красного Креста. Российское командование знало, что военных объектов ни на самой базе, ни на окраинах нет", — заметил Логгинов.

Он заверил, что волонтеры продолжат эвакуацию гражданских с помощью оставшейся техники.

Напомним, российские захватчики также обстреляли Славянск в ночь на 29 августа. В результате вражеской атаки возникла проблема с поставкой электроэнергии в несколько микрорайонов.

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