Оккупанты ударили по ферме на Харьковщине – есть жертва и раненые

Оккупационные войска России 13 мая, около 16:40, нанесли удар по ферме в Коротичах Харьковской области. В результате атаки погиб мужчина, еще трое – ранены. Данные устанавливаются.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Оккупанты также нанесли удар по Липцам в Харьковской области – медики оказали помощь 71-летней женщине, она госпитализирована в медицинское учреждение.

Напомним, жителей Волчанская оккупанты держат в подвале и угрожают расстрелом (видео).

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