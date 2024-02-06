Оккупанты ударили по гостинице на Харьковщине: погиб младенец, есть разрушения (фото)

Мама убитого малыша госпитализирована в больницу с травмами и ранениями.

Российские войска обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковщины 5 и в ночь на 6 февраля. В результате ракетных ударов в Золочеве разрушен трехэтажный отель и погиб младенец.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Российские войска обстреляли из артиллерии и минометов около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Ветеринарное, Нестерное, Комиссарово, Двухречнаа, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово и другие. В то же время враг нанес авиаудары по Синьковке, Ивановке, Степной Новоселовке, Берестовому.

Удар по гостинице в Золочеве

В ночь на 6 февраля, около 2:30, захватчики нанесли два удара ракетами С-300 в Золочеве Богодуховского района. В результате атак разрушен трехэтажный отель и погиб двухмесячный мальчик.

"Из-под завалов трехэтажной гостиницы спасатели изъяли тело двухмесячного мальчика, который родился 4 декабря 2023 года. Три женщины 21, 28 и 39 лет со взрывчатыми травмами и осколочными ранениями госпитализированы в больницу, в том числе и мать погибшего ребенка", — говорится в сообщении руководителя ОВА.

Повреждены семь частных домов, 19 объектов гражданской инфраструктуры (магазины, кафе, киоски), два админпомещения, по меньшей мере, пять гражданских авто.

Кроме того, вечером 5 февраля в селе Глушковка Купянского района в результате вражеских обстрелов была повреждена территория фермерского хозяйства.

После 21:00 оккупанты нанесли удары по окрестностям Кругляковки и Глушковки Купянского района. В Глушковке повреждено складское помещение на территории фермы.

В 20:50 оккупанты устроили обстрел окрестностей поселка Казачья Лопань Харьковского района. Вид вооружения устанавливается. Информация о пострадавших не поступала.

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По факту удара по гостинице прокуратура возбудила дело

По факту ударов ракетами типа С-300 по поселку Золочев при процессуальном руководстве Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

"Разрушена трехэтажная гостиница. Из-под завалов спасатели достали тело погибшего 2-месячного мальчика. Его мать и еще две женщины получили ранения, сейчас они госпитализированы в медучреждение", – говорится в заявлении.

Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции принимают все меры по документированию военных преступлений, совершенных российскими войсками.

Разрушение на Харьковщине в результате обстрелов 5 и 6 февраля / Фото: Олег Синєгубов

Разрушение на Харьковщине в результате обстрелов 5 и 6 февраля / Фото: Олег Синєгубов

Разрушение на Харьковщине в результате обстрелов 5 и 6 февраля / Фото: Олег Синєгубов

Разрушение на Харьковщине в результате обстрелов 5 и 6 февраля / Фото: Олег Синєгубов

Разрушение на Харьковщине в результате обстрелов 5 и 6 февраля / Фото: Олег Синєгубов

Последствия ракетного удара по гостинице в Золочеве Харьковской области / Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия ракетного удара по гостинице в Золочеве Харьковской области / Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия ракетного удара по гостинице в Золочеве Харьковской области / Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия ракетного удара по гостинице в Золочеве Харьковской области / Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия ракетного удара по гостинице в Золочеве Харьковской области / Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, поздно вечером 5 февраля российские войска устроили массированный обстрел по разным районам Херсона.

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