Ракетный удар по Харькову: уже сообщили о погибших

Известно, кто погиб в результате ракетного удара.

Оккупанты ударили по густонаселенному району Харькова. Зафиксирован удар в Киевском районе города. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил об этом в 17.01 8 октября.

"Предварительно удар КАБа по многоэтажке в Киевском районе. Детали уточняются", — написал городской голова Харькова.

По предварительной информации, два человека погибли в результате вражеского КАБами по Харькову. Однако информация пока уточняется.

По предварительным данным, в результате ракетного удара по Харькову пострадали, подтвердил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. По его словам, оккупанты ударили по открытым территориям около четырьмя КАБами.

"Погибшие - гражданские мужчина и женщина, данные устанавливаются. Люди в это время находились на улице. По меньшей мере, трое получили ранения", - сообщил он.

Напомним, в 16.05 8 октября половину Украины охватила воздушная тревога, а именно в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях объявили об опасности.

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