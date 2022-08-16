Оккупанты ударили по Харьковщине и дистанционно минируют территории

Российские войска 16 августа проводят дистанционное минирование местности неподалеку от населенных пунктов Победа и Украинка Харьковской области.

В этот же день оккупанты нанесли авиаудары возле Верхнего Салтова, Гусаровки и Сосновки.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил в вечерней сводке.

Кроме того, на Харьковском направлении российские захватчики обстреляли районы населенных пунктов Одноробовка, Сосновка, Дуванка, Дементиевка, Питомник, Русская и Черкасская Лозовая, Черкасские Тишки, Петровка, Верхний Салтов, Мосьпаново, Ивановка, Коробочкино и Чеполь.

Напомним, 16 августа войска РФ обстреляли Салтовский район Харькова, в результате чего вспыхнул пожар. Удар был нанесен по гаражному кооперативу и были разрушены гаражи и транспортная инфраструктура.

В Харькове снаряды прилетели в дом и на детскую площадку: 1 человек погиб и 6 ранены

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