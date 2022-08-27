Оккупанты ударили по Харьковщине из РСЗО: погибла женщина, ранен мужчина

В результате обстрелов погибла женщина, а также ранен мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Враг продолжает террор мирного населения Харьковщины. Сегодня оккупанты из РСЗО обстреляли г. Золочев Богодуховского района и пгт Донец Изюмского района", — говорится в заявлении.

Так, в Золочеве вражеский снаряд попал прямо в жилой дом. Там погибла 52-летняя женщина. А в Донце ранение получил 49-летний мужчина.

Напомним, 27 августа оккупанты пытались штурмовать Дементиевку в Харьковской области, но после встречи с ВСУ в панике сбежали.

Частичная эвакуация Запорожской, Харьковской и Николаевской областей

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