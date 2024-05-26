Оккупанты ударили по Харьковщине: погибла женщина, среди раненых — ребенок

Оккупационные войска России днем 26 мая обстреляли село Богуславка на Харьковщине. В результате атаки погибла 72-летняя женщина, двое гражданских лиц получили ранения, среди них — 9-летний мальчик.

Об этом сообщила Харьковская ОВА.

Также в 13:40 оккупанты обстреляли поселок Купянск-Узловой. В результате удара произошел пожар в трех домах.

Напомним, в результате российского удара по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове количество погибших выросло до 15.

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