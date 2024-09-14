Оккупанты ударили по Харьковщине РСЗО "Торнадо – С": есть жертвы

В результате российской агрессии погибла женщина, ее тело из-под завалов изъяли спасатели.
В Харьковской области в 12:15 оккупанты ударили РСЗО "Торнадо – С" по селу Пески-Радьковские Изюмского района.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"К сожалению, в результате российской агрессии погибла 72-летняя женщина, ее тело из-под завалов достали спасатели", – отметил он.
Синегубов добавил, что двоих гражданских – мужчину и женщину – госпитализировали в медицинское учреждение.
Напомним, ранее спикер Оперативно-тактической группировки "Харьков" полковник Виталий Саранцев сообщил, что противник заводит в северную часть Волчанска в Харьковской области подразделение "Ахмат".
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