Оккупанты ударили по Харьковщине РСЗО "Торнадо – С": есть жертвы

В результате российской агрессии погибла женщина, ее тело из-под завалов изъяли спасатели.

В Харьковской области в 12:15 оккупанты ударили РСЗО "Торнадо – С" по селу Пески-Радьковские Изюмского района.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"К сожалению, в результате российской агрессии погибла 72-летняя женщина, ее тело из-под завалов достали спасатели", – отметил он.

Синегубов добавил, что двоих гражданских – мужчину и женщину – госпитализировали в медицинское учреждение.

Напомним, ранее спикер Оперативно-тактической группировки "Харьков" полковник Виталий Саранцев сообщил, что противник заводит в северную часть Волчанска в Харьковской области подразделение "Ахмат".

На Харьковщине расширили зону принудительной эвакуации

Читайте также: