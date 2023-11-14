Оккупанты ударили по Харьковщине "Шахедами": сколько сбили и какие последствия

Ночью 14 ноября Россия запустила по Украине ракеты и беспилотники.
Оккупационная армия РФ вечером 13 ноября, около 22:00, нанесла удар по Харьковщине шестью дронами-камикадзе типа "Шахед".
Об этом рассказал глава ОВА Олег Синегубов.
Силы Противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника.
Оккупанты ударили по Изюмскому району. В результате попадания повреждено гражданское предприятие, произошел пожар. Без пострадавших.
Также в течение суток российские оккупанты из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливали прифронтовые и приграничные населенные пункты Харьковской области.
Напомним, в ночь на 14 ноября оккупационная армия РФ атаковала Украину ударными дронами, баллистической и управляемой авиационной ракетами.
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