Оккупанты ударили по Харьковщине "Шахедами": сколько сбили и какие последствия

Ночью 14 ноября Россия запустила по Украине ракеты и беспилотники.

Оккупационная армия РФ вечером 13 ноября, около 22:00, нанесла удар по Харьковщине шестью дронами-камикадзе типа "Шахед".

Об этом рассказал глава ОВА Олег Синегубов.

Силы Противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника.

Оккупанты ударили по Изюмскому району. В результате попадания повреждено гражданское предприятие, произошел пожар. Без пострадавших.

Также в течение суток российские оккупанты из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливали прифронтовые и приграничные населенные пункты Харьковской области.

Напомним, в ночь на 14 ноября оккупационная армия РФ атаковала Украину ударными дронами, баллистической и управляемой авиационной ракетами.

Читайте также: