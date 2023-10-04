Оккупанты ударили по Харьковщине управляемой авиабомбой: есть раненые, поврежден детсад (фото)

Оккупационная армия РФ в ночь на 4 октября нанесла удар управляемой авиабомбой по поселку Боровая Харьковской области. В результате атаки ранения получила женщина, также повреждены частный дом и детский сад.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Около полуночи враг нанес удар по пгт Боровая Изюмского района, предварительно, управляемой авиабомбой. Зафиксировано попадание в центре поселка, повреждения получили 2-этажный жилой дом, детсад и здание центра занятости. Женщина 83 лет получила легкие ранения, в госпитализации не нуждалась", - говорится в сообщении.

Поврежден дом на Харьковщине в результате удара окупантов

Поврежден дом на Харьковщине в результате удара окупантов

Также он добавил, что за сутки россияне массированно обстреливали населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

В с. Казачья Лопань Харьковского района повреждены пять частных жилых домов. В с. Гурьев Казачок Богодуховского района повреждено здание школы.

В с. Ивашки Богодуховского района повреждено здание инкубатора и спиртзавода. В результате обстрела из РСЗО с. Одноробовка Богодуховского района повреждены семь частных домов.

Напомним, в ряде областей утром 4 октября раздается воздушная тревога – ракетная опасность (карта).

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