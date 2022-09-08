Оккупанты ударили по Харькову: есть погибшие и раненые

Российская армия ударила по городу из РСЗО.

В результате российских обстрелов Индустриального района Харькова 8 сентября есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"По предварительным данным медиков, 2 человека погибли, 5 — получили ранения. Все профильные службы работают на местах попаданий", — написал он.

Напомним, утром 8 сентября российская армия обстреляла Немышлянский и Индустриальный районы Харькова из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Зеленский: Хорошие новости из Харьковщины - гордость за наших воинов

Читайте также: