Оккупанты ударили по Харькову ракетами – первые подробности

В ночь на 17 сентября в Харькове звучала воздушная тревога.

Оккупационная армия РФ в ночь на 17 сентября, около 0:30, нанесла ракетный удар по Харькову – зафиксировано попадание четырех управляемых ракет ЗРК С 300 по зданию гражданского предприятия. Произошел пожар.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также вчера, около 11:10, россияне нанесли по Харькову удары 5-ю крылатыми ракетами комплекса "Искандер К". Повреждены здания гражданских предприятий, частные жилые дома, произошли пожары. Ранены получили ранения шесть гражданских мужчин. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов области.

Около 11:30, 16 сентября, между селами Глубокое и Стрелеча Харьковского района российские оккупанты нанесли удар управляемой противотанковой ракетой по гражданскому автомобилю. Мужчина и женщина, находившиеся в автомобиле, погибли на месте. Еще один человек 72 лет, который был в автомобиле, получил ранение. Госпитализирован в тяжелом состоянии.

В результате обстрела с. Петропавловка Купянского района получил ранение гражданский мужчина 23 лет.

Также под огнем врага в течение суток находились села Хатное и Подолы Купянского района, пгт Казачья Лопань Харьковского района, с. Шейковка Изюмского района, с. Ивашки Богодуховского района, г. Волчанск Чугуевского района и другие населенные пункты. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, торговые помещения, произошли пожары.

Напомним, ночью 17 сентября в Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы из-за ракетной атаки российских захватчиков.

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