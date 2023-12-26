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Оккупанты ударили по Херсонщине – есть жертвы и разрушения

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
225
Время на прочтение
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Оккупанты ударили по Херсонщине – есть жертвы и разрушения

Обстрел Херсонщины / Фото: Associated Press

Россияне снова атаковали Херсонскую область.

Оккупационная армия России 26 декабря атаковала Херсонскую область — в результате удара погибли два человека.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Оккупанты ударили по Никольскому и Тягинке.

В Никольском зафиксировано не менее 26 "прилетов". Вражеским огнем повреждено с десяток жилых домов. Под завалами одного из жилищ спасатели обнаружили тело погибшего 71-летнего мужчины.

Также около 10:40 россияне обстреляли Тягинку. Травмы, несовместимые с жизнью, получил один человек.

Напомним, за сутки оккупанты атаковали 12 областей – что известно о разрушениях и последствиях ударов.

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Дата публикации
Просмотры
225
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