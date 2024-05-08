Оккупанты ударили по Херсонщине: погибла женщина, есть раненые

Оккупационные войска России в ночь на 8 мая обстреляли село Белозерка на Херсонщине. В результате атаки есть жертва и пострадавшие.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Так, в результате вражеских ударов в собственном доме погибла женщина 1959 года рождения. Еще два человека – ранены.

"В тяжелом состоянии в больницу доставили 40-летнего мужчину. Он получил взрывную травму, ранение лица и руки", - рассказал он.

Прокудин добавил, что в медицинском учреждении находится 65-летняя потерпевшая, у которой диагностирована контузия и взрывная травма. Состояние женщины оценивают как средней тяжести.

Напомним, в ночь на 8 мая Россия запустила "Кинжалы", "Калибры", баллистику и дроны по Украине. В Воздушных силах назвали количество сбитых целей.

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