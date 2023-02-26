Оккупанты ударили по Херсонщине: в ОВА сообщили трагические новости

Российские захватчики не прекращают обстрелы.
Россияне за прошедшие сутки 78 раз обстреляли Херсонщину. В результате вражеских обстрелов погибли и получили ранения мирные жители.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.
"25.02.2023 противник совершил 78 обстрелов. Город Херсон враг обстрелял 13 раз. Снаряды попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, а также территорию предприятия", – отметил Прокудин.
Он добавил, что накануне своими обстрелами россияне убили двух человек. Еще семь мирных жителей получили ранения.
Напомним, большая часть Херсонской области, включая областной центр, была оккупирована российскими военными в течение первой недели полномасштабного вторжения России.
11 ноября 2022 года Минобороны Украины сообщило, что Херсон возвращается под контроль украинской армии. Российские военные отступили с правого берега Днепра, где, в частности, расположен областной центр.
С этого времени российские захватчики постоянно обстреливают Херсон с левого берега.
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