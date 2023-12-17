Оккупанты ударили по Херсону и области: погиб мужчина, ранены полицейские

Оккупационная армия России 17 декабря атаковала Херсон и область. В результате атаки погиб пенсионер, также были ранены полицейские.

Херсонская областная прокуратура приступила к производству.

По данным правоохранителей, 17 декабря около 10:20 российская армия обстреливала центр Херсона. В результате вражеской атаки погиб 81-летний мужчина, который шел по улице.

Также во время утренних обстрелов села Дарьевка, были ранены шесть полицейских.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в Херсоне детям устроили новогодний концерт в укрытии (видео).

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