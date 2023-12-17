Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты ударили по Херсону и области: погиб мужчина, ранены полицейские

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
198
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты ударили по Херсону и области: погиб мужчина, ранены полицейские

Удар по Херсонщине 17 декабря / Фото: Прокуратура Херсонской области

Оккупанты 17 декабря обстреляли Херсонщину.

Оккупационная армия России 17 декабря атаковала Херсон и область. В результате атаки погиб пенсионер, также были ранены полицейские.

Херсонская областная прокуратура приступила к производству.

По данным правоохранителей, 17 декабря около 10:20 российская армия обстреливала центр Херсона. В результате вражеской атаки погиб 81-летний мужчина, который шел по улице.

Также во время утренних обстрелов села Дарьевка, были ранены шесть полицейских.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в Херсоне детям устроили новогодний концерт в укрытии (видео).

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
198
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация