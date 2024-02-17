Оккупанты ударили по Херсону: власти сообщили трагические новости

Сегодня, 17 февраля, россияне снова обстреляли Херсон с временно оккупированного левого берега. Погиб один человек, еще двое получили ранения.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

"Погибшему было 45 лет, он получил травмы несовместимые с жизнью. Одна из раненых — 49-летняя женщина. У нее легкие травмы. Состояние второго раненого — 36-летний мужчина — медики оценивают как средней тяжести. Сейчас он находится в больнице", — написал Прокудин.

Напомним, российская армия 5 февраля совершила массированный обстрел Херсона. Известно о 4 погибших и 1 раненом.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новые атаки оккупантов на Херсон! Вражеские снаряды попали в центре – есть погибшие и раненые!

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