Оккупанты ударили по критической инфраструктуре Украины: какие регионы подверглись атаке

Войска России нанесли массированный ракетный удар по Украине. Главы областей и городов сообщают об ударах по объектам инфраструктуры.

Взрывы прогремели в Винницкой, Киевской, Черкасской областях, а также в Харькове.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил об ударе по одной из общин области. Работает противовоздушная оборона. В области есть проблемы со светом, Интернетом и мобильной связью.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил об ударах по объектам критической инфраструктуры, часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух "прилетах" по объекту критической инфраструктуры.

"Сегодня примерно в 8:00 утра враг нанес по Харькову и Чугуевскому району ракетные удары. Предварительно, ракетами комплекса С-300, которые запустили из Белгорода. Повреждены объекты критической инфраструктуры. Поэтому возможны перебои со светом. Пострадавших на данный момент нет, все службы работают на местах попадания. Информация уточняется", — отметил глава Харьковщины.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что враг обстрелял область – "прилеты" зафиксированы на одном из объектов критической инфраструктуры региона.

Враг нанес ракетные удары по Запорожью. Предварительно ракетами, которые запустили из самолетов. Повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщил глава Запорожской ОВ Александр Старух.

"Утром враг атаковал объект критической инфраструктуры. Из-за атаки в городе возникли отключения энергоснабжения. Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется", — написал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович также сообщил о "прилете".

"Вражеские ракеты попали в один из энергетических объектов в районе Светловодска. Предварительно – без жертв. Продолжается ликвидация последствий пожара", — написал он.

В ГСЧС заявили, что в течение дня будет сохраняться опасность ракетного удара.

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