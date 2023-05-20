Оккупанты ударили по Купянску Харьковской области: есть пострадавшие (фото)

Захватчики не прекращают террор мирного населения Харьковщины.

20 мая под вражеский огонь россиян попал Купянск на Харьковщине. В результате обстрела пострадали двое гражданских.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

44-летнего мужчину госпитализировали в больницу, а 61-летний местный житель получил медицинскую помощь на месте.

Из-за обстрелов произошло возгорание травы, строительного мусора и вторсырья на площади около 800 кв. м.

Фото: Олег Синєгубов

Напомним, 20 мая россияне нанесли удар по Харькову дроном-камикадзе. Дрон попал в здание объекта инфраструктуры в Слободском районе.