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Оккупанты ударили по многоэтажке в Херсоне: погиб человек, есть раненые — фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Оккупанты ударили по многоэтажке в Херсоне: погиб человек, есть раненые — фото

Удар по Херсону 3 декабря / Фото: Telegram / Андрей Ермак

Россияне ежедневно атакуют Херсон с левобережья Днепра.

Оккупационная армия России днем 3 декабря ударила по Центральному району Херсона с временно оккупированного левого берега. В результате атаки погиб человек, есть раненые.

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По его словам, в результате вражеских обстрелов один человек погиб и трое были ранены. Врачи оказывают им медицинскую помощь.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что российские террористы попали по жилому дому. Он также отметил, что известно о пяти пострадавших и показал фото.

Последствия удара по Херсону 3 декабря / ©
Последствия удара по Херсону 3 декабря
Последствия удара по Херсону 3 декабря / ©
Последствия удара по Херсону 3 декабря
Последствия удара по Херсону 3 декабря / ©
Последствия удара по Херсону 3 декабря

"Сознательная война с гражданскими от россиян, мир должен помнить, что Россия — государство-террорист", — подчеркнул он.

Напомним, 3 декабря оккупанты обстреляли село Садовое Херсонского района – погиб местный житель.

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Дата публикации
Просмотры
589
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