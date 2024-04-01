Оккупанты ударили по Никопольскому району дронами и артиллерией

Российские захватчики с самого утра бьют по району.
Российские оккупанты в ночь на 1 апреля и утром обстреляли Никопольский район Днепропетровщины из артиллерии и атаковали его двумя дронами.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Российские войска атаковали Никопольщину после полуночи: обстреляли Красногригорьевскую громаду из тяжелой артиллерии. Пострадавших нет.
"Целят по району оккупанты и с самого утра. Направили два дрона-камикадзе на Никополь", — сообщил Лысак.
По предварительным данным, в результате попадания погибших и пострадавших нет.
На остальной территории Днепропетровской области "прилетов" не было.
Напомним, войска РФ атаковали Украину дронами в ночь на 1 апреля: враг запустил три беспилотника, силы ПВО уничтожили два из них.
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