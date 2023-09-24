Оккупанты ударили по Никополю: есть пострадавший, повреждены дома и детский сад (фото)

Российские захватчики в очередной раз обстреляли Никополь на Днепропетровщине.

В ночь на 24 сентября оккупационные войска РФ в очередной раз обстреляли Никополь Днепропетровской области. В результате атаки есть пострадавший, разрушена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Россияне совершили несколько обстрелов из артиллерии, а также сбрасывали боеприпасы с беспилотников.

В Никополе пострадал 25-летний мужчина. Его с осколочными ранениями госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Также в городе повреждены здание универмага и детский сад.

В Красногригорьевской громаде снаряды оккупантов повредили четыре частных дома, авто, линии электропередач. Били российские войска и по Мировской и Покровской сельских громадах – последствия уточняются.

Повреждена линия электропередач в Никопольском районе после атаки РФ.

Поврежден автомобиль в Никопольском районе после атаки РФ.

Напомним, ВСУ во время контрнаступления на западе Запорожской области уничтожили 810-ю отдельную бригаду морской пехоты.

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