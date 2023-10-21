Оккупанты ударили по Никополю из артиллерии – погиб человек

Враг ударил из тяжелой артиллерии по Никополю на Днепропетровщине.

Российские оккупационные войска днем 21 октября нанесли очередной удар по Никополю Днепропетровской области — погиб человек.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак.

Он отметил, что оккупанты ударили по городу из тяжелой артиллерии, выпустив семь снарядов. В результате атаки оккупантов погиб мужчина.

"Сейчас вся информация о последствиях атаки уточняется", – отметил Лысак.

Напомним, стало известно, какими ракетами ударили россияне по предприятию в Кривом Роге.

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