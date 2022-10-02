Оккупанты ударили по Никополю из Ураганов" и "Градов", дрон-камикадзе попал в лицей в Кривом Роге — ОВА

Российская армия в ночь на 2 октября снова обстреляла Днепропетровщину.

Оккупанты агрессорки России атаковали дронами-камикадзе, "Ураганами", "Градом" и тяжелой артиллерией два района области: Никопольский и Криворожский. Обошлось без пострадавших и погибших.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Никопольский район потерпел вражеские удары с "Ураганов", "Градов" и тяжелой артиллерии. В самом Никополе повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач. В Красногригорьевской общине масштабы разрушений уточняются.

В Кривой Рог после полуночи прилетел вражеский дрон-камикадзе. БЛП попал в здание местного лицея, расположенного в центре города. Разрушены два этажа. Кроме того, на месте атаки произошел пожар. Ее спасателям удалось обуздать.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

В других районах ночь прошла с сиренами, но без атак, отметил глава области.

Напомним, начались 221 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. ВСУ отразили атаки возле Бахмута и Первомайского, авация поразила опорный пункт врага. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 2 октября.

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