Оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры в Сумской области

В ОВА сообщили о ракетной атаке по объектам критической инфраструктуры Шостки.

Россияне устроили 23 января ракетный удар по объектам критической инфраструктуры города Шостка Сумской области.

Об этом сообщила Сумская ОВА.

В военной администрации указали, что в 7:05 российский агрессор устроил ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Шостки.

На месте работают все необходимые службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

"Будьте осторожны, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – призвали в ОВА.

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Напомним, по сообщению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, во время массированной атаки по Украине 23 января враг выпустил в направлении Харьковской и Сумской 8 ракет Х-22.

Массированная атака по Украине 23 января

РФ запустила 41 ракету по Украине во время массированной атаки под утро 23 января. В результате попадания и падения обломков зафиксированы разрушения в Киеве, Харькове и Павлограде. В частности, известно о "прилетах" по гражданской инфраструктуре. Десятки людей получили ранения, есть и погибшие. ТСН.ua собрал все детали об атаке.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПВО уничтожила десятки ракет! Обломки падали на жилые массивы. Прямые включения из Киева и Харькова

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