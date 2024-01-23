Оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры в Сумской области

В ОВА сообщили о ракетной атаке по объектам критической инфраструктуры Шостки.
Россияне устроили 23 января ракетный удар по объектам критической инфраструктуры города Шостка Сумской области.
Об этом сообщила Сумская ОВА.
В военной администрации указали, что в 7:05 российский агрессор устроил ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Шостки.
На месте работают все необходимые службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
"Будьте осторожны, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – призвали в ОВА.
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Напомним, по сообщению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, во время массированной атаки по Украине 23 января враг выпустил в направлении Харьковской и Сумской 8 ракет Х-22.
Массированная атака по Украине 23 января
РФ запустила 41 ракету по Украине во время массированной атаки под утро 23 января. В результате попадания и падения обломков зафиксированы разрушения в Киеве, Харькове и Павлограде. В частности, известно о "прилетах" по гражданской инфраструктуре. Десятки людей получили ранения, есть и погибшие. ТСН.ua собрал все детали об атаке.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПВО уничтожила десятки ракет! Обломки падали на жилые массивы. Прямые включения из Киева и Харькова
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