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Оккупанты ударили по Одесчине "Искандером" — есть повреждения и потерпевшие

Оккупанты ударили по Одесчине "Искандером" — есть повреждения и потерпевшие

Обломки ракеты "Искандер" / Фото: Павел Кириленко/Facebook

Россияне продолжают терроризировать Одесскую область ракетами и дронами.

Оккупационные войска России за прошедшие сутки нанесли ракетный удар по Одесчине крылатыми ракетами, предположительно "Искандер-К".

Об этом сообщили Силы обороны Юга.

Известно, что в результате удара ранены четыре человека, повреждено административное здание, здания предприятия, частные жилые дома, здание религиозного учреждения, башня сотовой связи.

Напомним, оккупанты атаковали Днепр и область в Пасхальную ночь – что известно о последствиях.

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