Оккупанты ударили по Одесчине "Искандером" — есть повреждения и потерпевшие

Россияне продолжают терроризировать Одесскую область ракетами и дронами.
Оккупационные войска России за прошедшие сутки нанесли ракетный удар по Одесчине крылатыми ракетами, предположительно "Искандер-К".
Об этом сообщили Силы обороны Юга.
Известно, что в результате удара ранены четыре человека, повреждено административное здание, здания предприятия, частные жилые дома, здание религиозного учреждения, башня сотовой связи.
Напомним, оккупанты атаковали Днепр и область в Пасхальную ночь – что известно о последствиях.
Читайте также ведущие новости дня: