Оккупанты ударили по Одесской области: власти сообщили о трагических новостях

Во время масштабной воздушной тревоги в ночь на 18 мая россияне атаковали ракетами Одесскую область. Большинство ракет врага были сбиты над морем силами украинской противовоздушной обороны.

Об этом сообщил спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"К сожалению, есть попадание в промышленный объект: один человек погиб, еще двое — ранены", — написал он.

Он также отметил, что в Черном море на боевом дежурстве сейчас - подлодка россиян. Это ракетоноситель с возможным залпом в четыре "Калибра".

"Ночью пуски ракет морского базирования производил надводный корабль, сразу вернувшийся к пункту базирования", — добавил Братчук.

Напомним, 18 мая Вооруженные силы Российской Федерации совершили девятую воздушную атаку на Киев за последний месяц. Об этом сообщил глава Киевской городской администрации Сергей Попко.

"Продолжается серия беспрецедентных по своей мощности, интенсивности и разнообразию воздушных атак на Киев", — говорится в сообщении чиновника.

Сергей Попко заявил, что российские оккупанты атаковали столицу из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 из района Каспия. По его словам, для обстрела были, скорее всего, использованы крылатые ракеты типа Х-101/555.