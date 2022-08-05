Оккупанты ударили по площадке возле Запорожской АЭС: в МИД предупредили о ядерной угрозе

Российские оккупанты 5 августа во временно захваченном Энергодаре снова устроили провокацию, открыв огонь в направлении Запорожской АЭС.

Так, в результате вражеского обстрела зафиксировано три "прилета" возле промышленной площадки ЗАЭС.

Об этом сообщили в НАЭК "Энергоатом".

Там уточнили, что захватчики попали в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

"Несмотря на провокации рашистов, ЗАЭС продолжает работать и выдавать мощность в энергосистему Украины через работающие линии. Согласно их пропускной способности, было принято решение по разгрузке и отключению от сети одного из работающих энергоблоков Запорожской атомной станции", — говорится в заявлении "Энергоатома".

В то же время в компании отметили, что выбросы и сбросы радиоактивных веществ не зафиксированы.



"Необходимо как можно скорее принять все меры для того, чтобы вернуть контроль над ядерным объектом Украине!" – призывали в "Энергоатоме".

Также есть сообщения, что со стороны уже самой ЗАЭС оккупанты обстреливают жилые кварталы города, говорится в сюжете ТСН. По состоянию на 17.00 в значительной части Энергодара не было света.

На инцидент отреагировали в МИД Украины, где решительно осудили действия российских оккупационных войск.

"На фоне циничного видеозаявления президента РФ на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия об отсутствии намерений РФ применять ядерное оружие в Украине Россия прибегла к многочисленным провокациям на ядерном объекте", – говорится в заявлении министерства.

Там подчеркнули, что возможные последствия попадания в действующий реактор равноценны применению атомной бомбы.

"Министерство иностранных дел Украины призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры по принуждению России освободить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль Украины ради безопасности всего мира", — призвали в ведомстве.

Россияне устроили на Запорожской АЭС очередную провокацию с обстрелами

Напомним, Запорожская АЭС с начала полномасштабного вторжения РФ захвачена оккупантами. На станции работает украинский персонал, но под контролем россиян. Украина настаивает, что такие действия захватчика на атомном объекте – это террор, который подвергает опасности весь цивилизованный мир.

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