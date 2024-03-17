Оккупанты ударили по пункту расположения скорой медицинской помощи на Харьковщине – есть раненые: фото

Оккупационные войска России утром 17 марта обстреляли временный пункт расположения скорой медицинской помощи в селе Бугаевка Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, вражеский обстрел села произошел в 9:15. Ранения получили 36-летний фельдшер и 56-летний водитель скорой. В настоящее время им оказывается помощь в больнице в Харькове.

Россияне 17 марта обстреляли село Бугаевка Харьковской области / Фото: Олег Синєгубов

Россияне 17 марта обстреляли село Бугаевка Харьковской области / Фото: Олег Синєгубов

В результате атаки был поврежден одноэтажный дом, где были медицинские работники, здания рядом, а также два автомобиля "скорой".

Напомним, оккупанты разбомбили центр села в Сумской области: власти обратились с важным заявлением.

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