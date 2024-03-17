Оккупанты ударили по пункту расположения скорой медицинской помощи на Харьковщине – есть раненые: фото

Россияне обстреляли село Бугаевка.
Оккупационные войска России утром 17 марта обстреляли временный пункт расположения скорой медицинской помощи в селе Бугаевка Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, вражеский обстрел села произошел в 9:15. Ранения получили 36-летний фельдшер и 56-летний водитель скорой. В настоящее время им оказывается помощь в больнице в Харькове.
В результате атаки был поврежден одноэтажный дом, где были медицинские работники, здания рядом, а также два автомобиля "скорой".
Напомним, оккупанты разбомбили центр села в Сумской области: власти обратились с важным заявлением.
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