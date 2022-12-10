Оккупанты ударили по родильному отделению больницы в Херсоне: у Зеленского сообщили подробности

К счастью, никто не пострадал.

Днем в субботу, 10 декабря, российские войска снова атаковали Херсон — ударили по родильному отделению больницы.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Оккупанты обстреляли медицинское учреждение! Вражеские снаряды попали в родильное отделение больницы. Здание повреждено. Медработники, пациентки и дети не пострадали", — написал он.

Пока больше информации об атаке россиян нет.

Херсон – под вражеским обстрелом России

После освобождения Херсона, 11 ноября, россияне ежедневно атакуют город. Так, утром 9 декабря российские войска обстреляли Херсон и его пригород, в результате обстрела погибли два человека. Вражеские снаряды попали в многоквартирные и частные дома, а также детское отделение клинической больницы.

Только за сутки 9 декабря россияне 51 раз обстреляли территорию Херсонщины из артиллерии, РСЗО и минометов. По данным ОВА, противник обстрелял территорию завода, медицинское учреждение, магазины, кафе, складские помещения, частные и многоквартирные дома.

В Херсон возвращаются – вода, свет и связь

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