Оккупанты в Херсонской области убили семью с месячным ребенком

Еще один ребенок, мальчик 12-ти лет – был доставлен в больницу.

Российские войска обстреляли Станислав и Широкую Балку Херсонской области, в результате чего погибли мирные люди, среди них - младенец, также есть пострадавшие.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Россияне ударили по селу Станислав из РСЗО. В результате погибли два человека, также ранен. Были разрушены и повреждены 5 частных жилых домов", - говорится в его сообщении.

А в результате обстрела Широкой Балки погибли три взрослых человека — двое мужчин и женщина, а также месячный ребенок. Еще один ребенок – мальчик 12-ти лет, был доставлен в больницу.

В Министерстве внутренних дел добавили, что в результате вражеского артиллерийского обстрела погиб местный житель и семья - муж, жена и их дочь, которой всего 23 дня от рождения. 12-летний сын госпитализирован в тяжелом состоянии. Состояние ребенка критическое.

В Станиславе зафиксировано 12 прилетов. Погибли двое мужчин. Еще одна женщина травмирована. Получает медицинскую помощь.

В Офисе генерального прокурора подчеркнули, что начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

"По данным следствия, 13 августа 2023 года около 10:00 российские военные произвели массивный обстрел нескольких населенных пунктов Станиславской общины Херсонской области. В результате попадания вражеских снарядов в частные дома погибли шестеро граждан.

Кроме того, утром оккупанты обстреляли также населенные пункты Херсонского и Бериславского районов. Сейчас известно о по меньшей мере пятерых травмированных. Данные уточняются.

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