Оккупанты ударили по селам на Харьковщине: среди раненых — 12-летний ребенок

Оккупационные войска РФ днем 24 июля обстреляли населенные пункты Купянского района Харьковской области, в результате удара ранения получили четыре человека, среди них — ребенок.

Об этом сообщили в областной военной администрации.

В результате российского обстрела села Песчаное ранение получили 12-летний мальчик и две женщины — 31 и 48 лет. По данным медиков, состояние всех пострадавших легкое.

Также россияне обстреляли поселок Двуречная, ранения получил 60-летний мужчина. Его госпитализировали с осколочными ранениями грудной клетки и ноги.

Напомним, в ряде областей Украины 24 июля объявили воздушную тревогу, есть угроза применения баллистики.

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