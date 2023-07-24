Оккупанты ударили по селам на Харьковщине: среди раненых — 12-летний ребенок

Россияне атаковали Купянский район Харьковской области.
Оккупационные войска РФ днем 24 июля обстреляли населенные пункты Купянского района Харьковской области, в результате удара ранения получили четыре человека, среди них — ребенок.
Об этом сообщили в областной военной администрации.
В результате российского обстрела села Песчаное ранение получили 12-летний мальчик и две женщины — 31 и 48 лет. По данным медиков, состояние всех пострадавших легкое.
Также россияне обстреляли поселок Двуречная, ранения получил 60-летний мужчина. Его госпитализировали с осколочными ранениями грудной клетки и ноги.
Напомним, в ряде областей Украины 24 июля объявили воздушную тревогу, есть угроза применения баллистики.
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