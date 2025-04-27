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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Оккупанты ударили по сельхозпредприятию на Днепропетровщине: погибли животные

Погибли 500 голов домашних животных.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Днепропетровщину

Атака на Днепропетровщину

Армия РФ мощно ударила по Днепропетровщине 27 апреля. Пострадали предприятия и жилой дом.

Об этом сообщает ГСЧС.

В Павлоградском районе враг попал по сельхозпредприятию. Погибли 500 голов домашних животных.

"В Синельниковском районе значительные разрушения получили два предприятия и поврежден жилой дом", - говорится в сообщении.

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