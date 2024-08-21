Оккупанты ударили по сельсовету на Харьковщине: под завалами – люди

В ОВА предупредили об угрозе повторных ударов.

Российские войска 21 августа нанесли удар по селу Казачья Лопань на Харьковщине. Под завалами здания сельсовета оказались три человека.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Оккупанты около 12:25 нанесли удар по селу Казачья Лопань Дергачевской громады. В результате обстрела было повреждено здание сельского совета.

"Предварительно: под завалами находятся три человека. На месте работают все профильные службы", – указал Синегубов.

Он также отметил существование угрозы повторных ударов.

Кстати, ночью и утром 21 августа российские захватчики атаковали Украину несколькими типами ракет и дронами-камикадзе. Силы ПВО уничтожили 50 беспилотников и одну авиаракету.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.