Оккупанты ударили по селу на Сумщине фугасными авиабомбами: люди – без света, газа и воды

Оккупационная армия России 24 марта, после 13:00, обстреляла тремя фугасными авиационными бомбами село Перемога Белопольской громады на Сумщине. В результате обстрела поврежден объект энергетической инфраструктуры и дома людей.

Об этом "ОСуспільному" сообщил Белопольский городской голова Юрий Зарко.

"Обстреляли очень сильно. В результате повреждены дома, автомобили, гаражи и объект энергетической инфраструктуры. В селе временно нет света, газа и воды. Чудом люди не пострадали", - сказал он.

Село Перемога расположено в 15 километрах от границы с Россией.

Напомним, Россия ударіла по объектам энергетики: какие последствия и готовиться ли к блэкаутам.

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