Оккупанты ударили по транспортному предприятию в Херсоне – повреждены десятки троллейбусов (фото)

Россияне в Херсоне попали в троллейбусный парк.
Российские оккупанти во вторник, 3 января, снова обстреляли Херсон. В результате обстрела повреждено транспортное предприятие "Херсонэлектротранс".
Об этом сообщила пресс-служба Херсонского городского совета.
"Российская армия сегодня обстреляла КП "Херсонэлектротранс" — серьезное попадание произошло в один из троллейбусов. Также от рикошета пострадали две рядом стоящие единицы транспорта", — говорится в сообщении.
Как сообщили в горсовете, всего на предприятии находились 20 троллейбусов, у всех взрывной волной выбило окна.
Кроме того, зафиксировано попадание в админздание предприятия.
Находившийся в укрытии троллейбус – уцелел.
Также сообщается, что с момента освобождения Херсона электротранспорт не выходил на улицы города – потребности в перевозке покрываются автобусами.
Обстрелы Херсона
За прошедшие сутки оккупанты 79 раз обстреляли территорию Херсонщины. Россияне убили двух человек и ранили еще девять человек.
Херсон армия РФ атаковала 32 раза. Вражеские снаряды попали в авторынок, коммунальное предприятие, частные и многоквартирные дома.
В новогоднюю ночь в результате очередного обстрела РФ пострадали 13-летний Ярослав и его 12-летняя сестра. Мальчик попал под вражеский обстрел дважды подряд.
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