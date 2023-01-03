Оккупанты ударили по транспортному предприятию в Херсоне – повреждены десятки троллейбусов (фото)

Россияне в Херсоне попали в троллейбусный парк.

Российские оккупанти во вторник, 3 января, снова обстреляли Херсон. В результате обстрела повреждено транспортное предприятие "Херсонэлектротранс".

Об этом сообщила пресс-служба Херсонского городского совета.

"Российская армия сегодня обстреляла КП "Херсонэлектротранс" — серьезное попадание произошло в один из троллейбусов. Также от рикошета пострадали две рядом стоящие единицы транспорта", — говорится в сообщении.

Как сообщили в горсовете, всего на предприятии находились 20 троллейбусов, у всех взрывной волной выбило окна.

Фото: Херсонский городской совет

Кроме того, зафиксировано попадание в админздание предприятия.

Находившийся в укрытии троллейбус – уцелел.

Также сообщается, что с момента освобождения Херсона электротранспорт не выходил на улицы города – потребности в перевозке покрываются автобусами.

Обстрелы Херсона

За прошедшие сутки оккупанты 79 раз обстреляли территорию Херсонщины. Россияне убили двух человек и ранили еще девять человек.

Херсон армия РФ атаковала 32 раза. Вражеские снаряды попали в авторынок, коммунальное предприятие, частные и многоквартирные дома.

В новогоднюю ночь в результате очередного обстрела РФ пострадали 13-летний Ярослав и его 12-летняя сестра. Мальчик попал под вражеский обстрел дважды подряд.

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