Оккупанты ударили по Украине дронами и ракетами: сколько целей сбило ПВО

В частности, враг выпустил три ракеты.

Ночью на вторник, 20 февраля, российские оккупационные войска ударили по Украине беспилотниками "Shahed". Было уничтожено 23 ударных БпЛА. Также враг выпустил ракеты.

Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 23 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", — говорится в сводке Генерального штаба.

Воздушные силы ВСУ подтвердили ущерб 23 беспилотникам. Отмечается, что россияне атаковали 23 дронами "Shahed" из российского Приморско-Ахтарска.

"В результате боевой работы сбиты все 23 Shahed в пределах Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей", – говорится в сообщении.

Кроме того, ночью армия РФ атаковала двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области и управляемой авиационной ракетой Х-31 из Запорожской области.

В свою очередь, в пресс-службе Сил обороны юга отметили, что ночная атака дронами-камикадзе "Shahed-131/136" была направлена по юго-восточным и центральным регионам.

"В операционной зоне Сил обороны юга Украины подразделениями ПВО сбиты 4 ударных БпЛА указанного типа: по 1 в Херсонской и Николаевской, 2 в Кировоградской области. Попаданий, других повреждений и пострадавших не зафиксировано", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, ночью против 20 февраля в нескольких областях раздались взрывы во время объявленной воздушной тревоги. В частности, речь шла о взрывах в пригороде Днепра и Кременчуга в Полтавской области.

Читайте также: