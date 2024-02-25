Оккупанты ударили по вокзалу в Константиновке Донецкой области (фото)

Российские военные несколько раз обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате обстрела легкие ранения получила одна женщина.

Об этом сообщил и. о. главы Константиновской ГВА Сергей Горбунов, пишет "Суспільне".

По его словам, повреждена гражданская инфраструктура, в частности магазины, частные и многоквартирные дома.

Фото: Суспільне

"Одна женщина ранена, но от госпитализации отказалась", – сказал он.

По его данным, было несколько обстрелов вечером 24 февраля с РСЗО и ночью 25 февраля ракетные обстрелы.

Напомним, российские войска 20 февраля убили одного жителя Донбасса и еще восьмерых ранили.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли 1868 человек, а ранения получили — 4589. Это количество без учета жертв и раненых в Мариуполе и Волновахе.

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