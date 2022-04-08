Оккупанты ударили по вокзалу в Краматорске: минимум 30 украинцев погибли, более 100 ранены (фото)

Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек.

Российские оккупанты 8 апреля нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области. По предварительным данным, минимум 30 человек погибли, более 100 ранены.

Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

"Это целенаправленный удар по пассажирской инфраструктуре железной дороги и жителям города Краматорск", – написал он.

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По данным главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, российская армия ударила по вокзалу из кассетного ракетного комплекса "Искандер".

Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины.

"Рашисты хорошо знали, куда целятся и чего хотят: они хотят взять в заложники как можно больше мирных людей, хотят уничтожить все украинское", – отметил Кириленко.

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