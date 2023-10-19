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Оккупанты ударили по Волчанску: начался большой пожар, есть раненые (фото)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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© Управление ГСЧС в Харьковской области
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По предварительной информации, ранены два человека.

Российские войска в четверг, 19 октября, нанесли артиллерийский удар по частному сектору города Волчанск на Харьковщине.

Об этом сообщает МВД Украины.

По предварительной информации, ранены два человека.

"Враг попал в частный двор, что повлекло за собой пожар и разрушения. Пожар охватил площадь 350 кв.м: горел гараж, два хозяйственных здания и автомобиль", — говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован подразделениями ГСЧС.

Напомним, в Харьковской области 11 октября возле села Граково Чугуевского района на неизвестном взрывном устройстве взорвались двое молодых мужчин. От полученных травм оба погибли.

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Дата публикации
Просмотры
625
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