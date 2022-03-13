Оккупанты ударили по Яворовскому полигону на Львовщине: выпустили минимум 8 ракет

Оккупанты ударили по Яворовскому полигону на Львовщине: выпустили минимум 8 ракет

Информация о погибших и пострадавших устанавливается.

Российские оккупанты совершили авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности более известному как Яворовский полигон во Львовской области.

Об этом 13 марта сообщили в Львовской областной военной администрации.

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По предварительным данным, они выпустили восемь ракет. Информация о погибших и пострадавших устанавливается.

Напомним, что утром на Львовщине и в Херсоне начались взрывы. По свидетельствам очевидцев во Львовской области, взрывы — очень громкие, они прогремели около 10 раз. "Окна трещали, люстры дрожали", — говорят свидетели.

Также СМИ пишут, что взрывы слышны и в самом Львове, возможно, впервые с начала войны. Сейчас эта информация проверяется.

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