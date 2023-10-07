Оккупанты ударили по Запорожской области – есть жертва и раненые (фото)

В результате обстрела РФ также повреждены частные дома.
Утром 7 октября оккупанты обстреляли Запорожский район – в результате атаки погибла женщина, еще два человека травмировались.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Запорожской области.
Так, около 07:45 российская армия произвела обстрел одного из населенных пунктов Запорожского района.
По словам спасателей, в результате обстрела повреждены пять частных домов.
От удара РФ погибла женщина, еще два человека травмированы. По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование.
Напомним, в ночь на 7 октября оккупанты атаковали девять областей – есть жертвы.
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