Оккупанты ударили по Запорожской области: много разрушений, среди раненых — ребенок (фото)

Ночью от обстрелов РФ пострадали четыре человека.

Российские оккупанты в ночь на 7 декабря атаковали беспилотниками и ракетами С-300 Запорожский район.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух.

"Российские оккупанты продолжают ночной террор наших мирных земель. Этой ночью враг атаковал беспилотниками и ракетами С-300 две громады Запорожского района", — пишет чиновник.

По его данным, в одном из сел в результате атаки армии РФ разрушены два дома, еще восемь — получили повреждения. Предварительно, три человека ранены, в том числе девушка 15 лет.

В другом населенном пункте в результате взрыва ракеты разрушен один дом, еще 10 — повреждены. Люди, к счастью, не пострадали.

Старух говорит, что жертв и разрушений могло быть гораздо больше, если бы силы обороны не сбили полдюжины БПЛА.

Напомним, в течение ночи 7 декабря украинские защитники сбили 14 дронов, запущенных оккупантами.

Как сообщалось, накануне, 6 декабря, россияне нанесли артиллерийские удары по Купянску в Харьковской области. Там частично разрушено здание лицея, выбиты окна. Также повреждены крыши, окна жилых домов, хозяйственные постройки. Получила осколочные ранения местная жительница 67 лет.

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