Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты ударили по жилому сектору на Днепропетровщине: есть раненый и разрушения – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
934
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты ударили по жилому сектору на Днепропетровщине: есть раненый и разрушения – фото

Оккупанты ударили по жилому сектору на Днепропетровщине. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Ночью россияне обстреляли жилые дома в Никополе.

В ночь на 25 июня российские захватчики обстреляли Днепропетровскую область, нанеся удары по частным домам, повредив газопровод и линию электропередач. В результате обстрела в Никополе ранения получил 47-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Еще одна ночь, которая не обошлась без пострадавших. В Никополе в результате вражеского обстрела ранен 47-летний мужчина. У него минно-взрывная травма. Множественные обломочные раны", — говорится в сообщении.

В результате очередной атаки россиян в Никополе повреждены три частных дома и газопровод. Из тяжелой артиллерии  враг бил и по Марганецкой громаде, что на Никопольщине. Там последствия уточняются.

По Синельниковскому району оккупанты выпустили 20 боеприпасов. Досталось Великомихайловской громаде – местных не задело. В результате поврежденя линии электропередач некоторые населенные пункты остаются обесточенными.

Оккупанты ударили по жилому сектору на Днепропетровщине. / ©
Оккупанты ударили по жилому сектору на Днепропетровщине.
Оккупанты ударили по жилому сектору на Днепропетровщине. / ©
Оккупанты ударили по жилому сектору на Днепропетровщине.
Оккупанты ударили по жилому сектору на Днепропетровщине. / ©
Оккупанты ударили по жилому сектору на Днепропетровщине.
Оккупанты ударили по жилому сектору на Днепропетровщине. / ©
Оккупанты ударили по жилому сектору на Днепропетровщине.

Напомним, Наталья Гуменюк рассказала, как оккупанты на фронте восприняли мятеж Пригожина.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
934
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация