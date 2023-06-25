Оккупанты ударили по жилому сектору на Днепропетровщине: есть раненый и разрушения – фото

Ночью россияне обстреляли жилые дома в Никополе.
В ночь на 25 июня российские захватчики обстреляли Днепропетровскую область, нанеся удары по частным домам, повредив газопровод и линию электропередач. В результате обстрела в Никополе ранения получил 47-летний мужчина.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Еще одна ночь, которая не обошлась без пострадавших. В Никополе в результате вражеского обстрела ранен 47-летний мужчина. У него минно-взрывная травма. Множественные обломочные раны", — говорится в сообщении.
В результате очередной атаки россиян в Никополе повреждены три частных дома и газопровод. Из тяжелой артиллерии враг бил и по Марганецкой громаде, что на Никопольщине. Там последствия уточняются.
По Синельниковскому району оккупанты выпустили 20 боеприпасов. Досталось Великомихайловской громаде – местных не задело. В результате поврежденя линии электропередач некоторые населенные пункты остаются обесточенными.
Напомним, Наталья Гуменюк рассказала, как оккупанты на фронте восприняли мятеж Пригожина.
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