Оккупанты ударили по жилому сектору на Днепропетровщине: есть раненый и разрушения – фото

В ночь на 25 июня российские захватчики обстреляли Днепропетровскую область, нанеся удары по частным домам, повредив газопровод и линию электропередач. В результате обстрела в Никополе ранения получил 47-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Еще одна ночь, которая не обошлась без пострадавших. В Никополе в результате вражеского обстрела ранен 47-летний мужчина. У него минно-взрывная травма. Множественные обломочные раны", — говорится в сообщении.

В результате очередной атаки россиян в Никополе повреждены три частных дома и газопровод. Из тяжелой артиллерии враг бил и по Марганецкой громаде, что на Никопольщине. Там последствия уточняются.

По Синельниковскому району оккупанты выпустили 20 боеприпасов. Досталось Великомихайловской громаде – местных не задело. В результате поврежденя линии электропередач некоторые населенные пункты остаются обесточенными.

Оккупанты ударили по жилому сектору на Днепропетровщине.

Оккупанты ударили по жилому сектору на Днепропетровщине.

Оккупанты ударили по жилому сектору на Днепропетровщине.

Оккупанты ударили по жилому сектору на Днепропетровщине.

Напомним, Наталья Гуменюк рассказала, как оккупанты на фронте восприняли мятеж Пригожина.

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