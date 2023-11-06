Оккупанты ударили по жилым домам Херсона и области, есть раненые: жуткое видео

Армия страны-агрессорки ударила по жилым домам Херсонщины. было выпущено 640 снарядов, в том числе 87 авиабомб. Это самое большое количество КАБ за все время.

Российские войска на протяжении 5 ноября нанесли удары по жилым многоэтажкам Херсона и области. Есть раненые.

Об этом в Telegram сообщил руководитель областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, за день россияне выпустили по Херсонской области 640 снарядов из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков, дронов и авиации. Из них по Херсону — 58. Всего армия РФ совершила 132 обстрела.

Российские военные попали в магазин в Бериславе, частные предприятия в Херсоне, жилые кварталы населённых пунктов области. Сейчас известно о восьми раненых.

Также вечером 5 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Херсона. Повреждены жилые многоэтажки. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

В Силах обороны юга рассказали, что российская армия ударила по Херсону противорадиолокационной ракетой Х-31П. Она повредила пятиэтажный жилой дом. Там произошли многочисленные разрушения. Информации о пострадавших пока нет.

"Разрушенная многоэтажка и вокруг в радиусе 400 метров выбило стекла. Сегодня будем заниматься закрыванием оконных стекол и помощью населению. Нет информации, чтобы пострадал кто-то из людей в результате этого ракетного удара", — рассказал руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников.

По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, в ночь на 6 ноября российская армия выпустила по Бериславу и селу Крынки в Херсонской области 12 авиабомб. Всего за прошлые сутки по населенным пунктам области сбросили 87 российских авиабомб. Это наибольшее количество КАБ за все время.

Россияне ударили по жилым домам Херсонщины: видео последствий

Напомним, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны "Південь" Наталья Гуменюк рассказала, что Вооруженные силы в ответ на артобстрелы оккупантов на юге Украины ведут мощную борьбу, чтобы переместить позиции врага как можно дальше от Днепра. Ведь чем больше будет расстояние, тем реже россияне будут обстреливать подконтрольные Украине территории Херсонской области.

Читайте также: